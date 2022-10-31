Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması: 'Rusya olmadan mümkün değil'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasını içeren anlaşmanın, Rusya’nın çekilmesi ardından da sürdürülmesinin mümkün olduğuna inanmadığını belirtti. Peskov, Ukrayna'nın anlaşmaya zarar verdiğini belirterek, "Ukrayna'nın adımları anlaşmaya zarar verdi. Anlaşma uygulanabilir değil ve Rusya gemicilik güvenliği için garanti veremez" yorumunda bulundu.

Türkiye'nin Rusya çekilmiş olsa da tahıl anlaşmasını sürdürmeyi istediği yönündeki açıklaması hakkındaki soruya yanıt veren Peskov, “Rusya’nın gemilerin bu bölgelerde gidiş gelişlerinin güvenliğini garanti edemeyeceğini söylediği bu şartlarda anlaşmanın gerçekleştirilmesi pek olası değil” dedi.

Kremlin Sözcüsü, “Anlaşma böyle bir durumda çok daha riskli, tehlikeli ve garantiden yoksun bir karaktere bürünmüş olur” diye konuştu.

Bununla beraber Peskov, Rusya’nın anlaşmadan çekilmiş olması nedeniyle gereksinimleri olan tahıldan bir ölçüde yoksun kalan yoksul ülkelerin bu zararlarını karşılamaya hazır olduklarını belirtti; ancak bunun nasıl yapılacağı konusunda şu an için üstünde anlaşılmış bir plan bulunmadığını kaydetti.

Hangi şartlar altında Rusya'nın yeniden tahıl anlaşmasına dahil olacağı sorulan Kremlin Sözcüsü, konuyla ilgili yorum yapmadı.