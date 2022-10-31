Erdoğan'dan Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya almasına dair ilk açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine / Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan yaptığı açıklamada Rusya'nın tahil koridoru anlaşmasını askıya anlaşması hakkında konuştu. Erdoğan, "İstanbul'da kurduğumuz mekanizma ile 9 milyon ton tahılın dünyaya ulaşmasını sağladık. İnsanlığa hizmet için gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.

'Türkiye Yüzyıl'ı hepimiz için rehber olacak'

Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle oldu:

Ödülleri takdim edeceğimiz isimleri tebrik ediyorum. Türkye Yüzyılı'nı kendimizle birlikte tüm dost ve kardeşlerimizle ortak geleceğimziin vizyonu olarak tasarlıyoruz. Karadeniz'den Akdeniz ve Afrika'nın dört bir yanına kadar tüm dostlarımızla ortak hayalleri paylaşıyoruz.

Siyasi ve ekonomik olarak değil doğrudan insanın varoluş gayesiyle ilgili arayış içinde olduğu dönemde Türkiye Yüzyılı hepimiz için deniz feneri mahiyetinde bir rehber olacaktır.

Koronavirüs salgını

Küresel düzeyde giderek belirginleşen bu tablo kendi içinde elbette tartışılmayı hak ediyor. İnsana hizmet etmesi gereken araçların sistemlerin bir süre sonra insanı kendisine hizmet ettirmeye başlaması sahip olduğumuz değerler açısından kabul edilebilir bir durum değil.

İnsanı eşya seviyesine indiren zihniyetin gidebileceği yolun sonuna gelinmiştir. Ecdadın nice büyük alimlerinin yaptığı gibi insanın merkezinde yer aldığı bir bilim anlayışını yeniden yükseltmenin vaktidir.

Kovid-19 salgını tüm dünyayı kasıp kavurduğunda bilim insanları insanları bu salgından korumak için bir dizi tedbirler açıklamıştı. Benzer tarz şeylerin daha önce de verildiği görülüyordu.

'Az gelişmiş ülkelerdeki içler acısı durumu anlatmaya gerek duymuyorum'

Dünyada gelişmiş diye tarif edilen ülkelerin sağlıkta da sadece belirli gelir seviyesindeki insanlara iyi hizmet veren bir kapasiteye sahiptir. Gelişmiş ülkelerde hastane kapılarına bile yaklaştırılmadan salgınla mücadele edilmeye çalışıldı. Vahim durumlarla karşılaştık. Az gelişmiş ülkelerdeki içler acısı durumu anlatmaya bile gerek duymuyorum.

Küresel salgınla imtihanımızı alnımızın akıyla verdik. Salgının ilk gününden itibaren hiçbir ayrım yapmadan elimizdeki tüm imkanları insanlık için seferber ettik.

Sağlık alanında gösterdiğimiz tartışılmaz başarı ise insanlığa hizmet yolunda yeni fırsatları önümüze sermiştir. Bunda 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü sağlık altyapısı vardır. Şehir hastanelerimiz ile yetişmiş insan kaynağımız bu başarıda büyük pay sahibidir. İnsanımızın tüketettiği her 100 ilaçtan 89'unu yerli üretimle sağlıyoruz. Dünyada Kovid-19 aşısı üretebilen 9 ülke arasına girdik.

Rusya'nın anlaşmayı askıya alması