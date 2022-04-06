Kremlin'den 'Rusya Zelenskiy'i öldürmek mi istiyor?' sorusuna yanıt

Fransız LCI televizyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus hükümetinin Zelenskiy'i öldürmek istediğine dair iddiaların sorulması üzerine "Hayır, bu doğru değil" yanıtını verdi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Peskov ayrıca, "Rusya, Zelenskiy'in Moskova-Kiev görüşmelerinde önerilen koşulları kabul etmesiyle ilgileniyor, askeri harekatı bu şekilde bitirmeyi hedefliyor" dedi.

Peskov, "Rus kuvvetlerinin Kiev bölgesinden çekilmesi, müzakereler için elverişli koşullar yaratmak için bir iyi niyet göstergesi" diye konuştu.