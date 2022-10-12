Kremlin'den 'Rusya-Batı müzakereleri' açıklaması: Erdoğan teklifleri sunabilir

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, yarın Astana'da yapılacak görüşmede AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olası Rusya-Batı müzakerelerinin formatlarıyla ilgili tekliflerini resmen sunmasını beklediklerini söyledi.

Sputnik'in haberine göre gazetecilerin bu konudaki haberlerle ilgili sorularını yanıtlayan Uşakov, "Birkaç inisiyatif tartışılıyor, genel olarak basında. Birincisi, Türkler kendi arabuculuklarını öneriyor. Muhtemelen herhangi bir müzakere veya temas olacaksa, onun kendi topraklarında, İstanbul veya Ankara'da yapılmasından yanalar, ben öyle düşünüyorum. Erdoğan'ın şu anda basında yer alan söz konusu görüşleri resmen sunması beklenebilir, zira Rusya, ABD, Batı Avrupa'nın önde gelen ülkeleri de dahil çeşitli formatlardan bahsediliyor" ifadelerini kullandı.

Bu inisiyatiflerin henüz basında yer aldığını kaydeden Uşakov, mevcut gelişmelerin Türklerin elindeki fırsatları kaçırmayacağını ve bu konuda birtakım öneriler sunacağını gösterdiğini belirtti.

RT'nin haberine göre de Uşakov Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Putin ile müzakere olmayacağına ilişkin açıklamalarını herkesin bildiğini belirterek "Bu konuda 'asla asla deme' sözünü hatırlıyorum" diye konuştu.