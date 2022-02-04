Kremlin'den 'Putin-Zelenskiy görüşmesi' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'yle görüşmesinin ardından kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Peskov basın toplantısında, “Putin ile Zelenskiy’in Türkiye topraklarında görüşmesinin organize edilmesi girişimine gelince, bu konuda henüz bir anlaşma yok, zira bu konuda gerçek bir konuşma yapılmış değil” dedi.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ve Zelenskiy’in görüşme ihtimallerini reddetmediklerini, Putin’in herkesle görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. Peskov ayrıca, “Fakat bunun için (görüşmede) neyin elde edilmesinin beklendiği ve neyin tartışılacağı konusunda anlaşılması gerekiyor. Böyle bir anlaşma şu an için yok” diye belirtti.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı’nın muhtemel Türkiye ziyaretine ilişkin, tarihin henüz kararlaştırılmadığını sözlerine ekledi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Ukrayna lideri Zelenskiy’in Türkiye’de görüşebileceğini ifade etmişti.