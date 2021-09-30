Kremlin'den İdlib açıklaması: Mevcut anlaşmalara bağlılık teyit edildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Soçi'de yaptıkları görüşmeye ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamaya göre iki lider İdlib konusunda önceden varılan anlaşmalara bağlılığı teyit etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov görüşmede Libya ve Afganistan'ın yanısıra Suriye konusunun ayrıntılı olarak ele alındığını söyledi.

Gazetecilerin İdlib konusunda bir anlaşmaya varılıp varılmadığını sorması üzerine Peskov bu konunun görüşmede ele alındığını söyledi ve şunları kaydetti:

"Daha önce varılmış anlaşmalara tarafların bağlı oldukları teyit edildi. Söz konusu anlaşmaların, terörist bileşenlerin İdlib’den çıkarılmasına dair maddesinin uygulanması gerektiğine vurgu yapıldı. Zira bu terörist bileşenlerin İdlib’deki varlıkları hâlâ devam ediyor ve bu gruplar tehdit oluşturuyor ve Suriye ordusuna karşı saldırı eylemleri gerçekleştiriyorlar."

Sputnik'in haberine göre Peskov, "Başkanlar, Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin sene sonuna kadar düzenlenmesi konusunda anlaştı. Tabii ki bunun için, bize hâlâ pek elverişli koşullar sağlamayan salgının buna izin vermesi gerekiyor” dedi.

Soçi görüşmesinin içeriğine ilişkin sorular üzerine ise Peskov “Görüşme, oldukça yapıcıydı, gerekliydi ve tam zamanda yapıldı, her iki taraf için de yararlı oldu” dedi.

Erdoğan ile Putin'in en başta, turizm ve tarım alanı da dahil olmak üzere ülkelerinin ikili işbirliğini ele aldıklarını kaydeden Peskov “Rusya, Türkiye’ye çok büyük miktarda tahıl tedarik ediyor. Türkiye’nin Rusya Federasyonu’na domates, salatalık ve bu gibi ürünler tedarik ettiği de çok iyi biliniyor. Bunlar da liderlerin gündemindeydi" diye konuştu.

“Bölgesel sorunlar gündemde yoğun bir biçimde ele alındı” diye devam eden Peskov şunları söyledi: “Suriye hususunda detaylı bir biçimde fikir alışverişi yaptılar, Afganistan’ı konuştular, Libya’yı ele aldılar ve tabii ki Karabağ’da barışın sağlanmasına da değindiler. Rusya tarafı görüşmede, sınırların belirlenip netleştirilmesi ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi konularında tarafların uzlaşı sağlaması gerektiğini belirtti.”

'Havacılık konusunda işbirliği ihtimali'

Peskov’un açıklamalarına göre Putin ve Erdoğan Soçi’de, S-400 hava savunma sistemi konusunda işbirliğini genişletme ihtimali de dahil, ülkelerinin askeri-teknik işbirliğini de ele aldı.

“Bazı parçaların Türkiye topraklarında üretilmesi ihtimali ele alındı ve havacılık konusundaki işbirliği ihtimaline değinildi” diyen Kremlin Sözcüsü, Türkiye’ye ikinci parti S-400 tedariki ve Su-35 uçakları teslimatı konularında sözleşmeler imzalanmasının ele alınıp alınmadığı soruları üzerine, bu gibi detaylar veremeyeceğini belirtti.

Yeni nükleer santraller

Kremlin Sözcüsü, bunun yanında liderlerin Türkiye’de Rusya tarafından yeni nükleer güç santral üniteleri inşa edilmesi ihtimalini de ele aldıklarını kaydetti: “Türkiye’de yeni gelişen barışçıl nükleer enerji sektörü için işbirliğimiz bakımından neler yapılabileceği konuşuldu. Mesele sadece bir ya da birkaç ünite inşa etmekle ilgili değil, Türkiye’de yeni, yüksek teknoloji ve temiz bir ekonomi sektörü oluşmakta.”

Ukrayna'ya Bayraktar İHA'ları

Öte yandan TASS'ın aktardığına göre Peskov basın toplantısında Türkiye ile Ukrayna arasında yapılan anlaşmayla Bayraktar İHA'ları için Kiev'de eğitim ve test merkezinin inşa edilmesiyle ilgili bir soruya da yanıt verdi. "Elbette Kremlin bunun farkında" diyen Peskov bu tür silah sistemlerinin Ukrayna'ya transferinin Ukrayna ordusu tarafından kendi halkına karşı kullanılabileceği endişesi konusunda Moskova'nın tutumunun iyi bilindiğini söyledi. Peskov "Bu Türkiye'de de iyi biliniyor" dedi.