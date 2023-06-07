Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin Kremlin’den açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Putin, Erdoğan’la telefon görüşmesinde, “Kiev hükümeti, Batılı küratörlerinin yönlendirmesiyle bahislerini hala (Rusya ile) gerilimi ve çatışmaları tırmandırmak için oynuyor, savaş suçları işliyor ve açıkça terörist yöntemler kullanarak Rusya topraklarında sabotajlar düzenliyor” değerlendirmesini yaptı.

Sputnik'in aktardığına göre Putin, “Ukrayna tarafının bu davranışlarının kendini çok belli eden bir örneği de Herson bölgesindeki Kahovka Hidroelektrik Santrali’ni imha etmek adına gerçekleştirdikleri barbarca eylemdi” diye ekledi.

Erdoğan bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yapmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede, Kahovka Barajı’nda yaşanan patlamaya ilişkin kapsamlı bir soruşturmanın hiçbir şüpheyle mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Bu doğrultuda Rus ve Ukraynalı uzmanların, Birleşmiş Milletlerin ve Türkiye dâhil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bu bağlamda Türkiye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti" denilmişti.