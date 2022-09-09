Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Semerkant'taki görüşmesi için hazırlıkların yapıldığını, taraflar Rus gıda ürünlerinin ihracatı da dahil tahıl anlaşmasını konuşacağını belirtti.

15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde yapılması beklenen Putin-Erdoğan görüşmesi hakkında Kremlin'den açıklama geldi.

Sputnik'in haberine göre Peskov, "Semerkant'ta yapılmasını beklediğimiz Putin-Erdoğan görüşmesi, mümkün, gerekli ve halihazırda hazırlanıyor. Bu görüşmenin gerçekten de vakti geldi. İstanbul'daki tahıl anlaşmalarının uygulandığını görüyoruz. Bu uygulamanın yoksul ülkelere hiçbir fayda sağlamadığını, zira sadece iki geminin bu ülkelere gönderildiğini de görüyoruz" dedi.

Putin ve Erdoğan'ın ele alacağı ilk konunun elbette bu husus olduğunu kaydeden Peskov, Rus gıda ürünlerinin uluslararası piyasalara erişiminin de masada olacağını kaydetti.