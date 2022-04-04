Kremlin'den 'Buça' açıklaması

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Kiev yakınlarındaki Buça yerleşkesinde Rus askerlerinin savaş suçlarına karıştığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi. İddiaların gerektiği gibi soruşturulması ve yabancı liderler tarafından gerçeğe uygun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Peskov, Ukrayna tarafı tarafından sağlanan bilgilerin “ciddi şüpheciliğe tabi olması gerektiğini” söyledi.

Peskov ayrıca Rus askeri uzmanlarının Buça'dan gelen görüntülerde video manipülasyonu ve diğer fabrikasyon biçimlerine dair kanıtlar bulduğunu iddia etti. Yetkili, "Gerçekler ve zaman çizelgesi aynı şekilde iddiaların doğruluğuna karşı çıkıyor" diye ekledi.

Ukrayna'nın kuzeybatısındaki küçük bir şehir olan Buça, Şubat ayının sonundan bu yana Rus birliklerinin kontrolü altındaydı. Rus kuvvetleri, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde kaydedilen ilerlemenin ardından geçen hafta geri çekildi.

30 Mart'ta Rusya yerleşimi tamamen terkederken günler sonra, Ukraynalı yetkililer Rus birliklerinin Buça'da yaşayan sivillere karşı savaş suçları işlediğini iddia etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba olayı "soykırım" olarak nitelendirdi.

Rus ordusu Pazar günü suçlamaları reddetti ve Ukrayna ve Kiev yanlısı medya kuruluşları tarafından sağlanan görüntülerin Rus birliklerinin çekilmesinden günler sonra geldiğini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Buça Belediye Başkanı'nın 31 Mart'ta Rusya'nın çekilmesini kutlarken herhangi bir vahşetten bahsetmediğini belirtti.

Peskov, Moskova'nın Buça iddialarını BM Güvenlik Konseyi toplantısında tartışmak istediğini, ancak toplantının düzenlenmesi çağrısının şu anda en üst düzey uluslararası güvenlik organına başkanlık eden İngiltere tarafından engellendiğini söyledi.

Peskov, "Durum inkar edilemez derecede ciddi. Bazı dünya liderlerini asılsız suçlamalarla acele etmemeye, çeşitli kaynaklardan bilgilerini almaya ve en azından bizim iddialarımızı dinlemeye çağırıyoruz” dedi.