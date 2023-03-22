Kremlin'den Bloomberg'in iddiasına yanıt: 'Düşük nitelikli bir yalan haber'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında gazetecilerin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova ziyaretinin Batı basınına "düşmanca bir yaklaşımla yansıdığı"nı belirtmesi üzerine, "Kuşkusuz önemli olan Batı'nın tepkisi değil, müzakerelerin sonuçları, en üst düzeydeki bu resmi ziyaretin sonuçlarıdır" yanıtını verdi.

Sputnik'in aktardığına göre kolektif Batı'nın neredeyse tüm konulardaki tepkisinin "hasmane ve son derece düşmanca" bir nitelik taşıdığını kaydeden Peskov, bunun bir sır olmadığını ve Şi'nin ziyaretinin de bu açıdan bir istisna olmadığını belirtti.

Bloomberg'in Şi'nin Moskova'daki görüşmede Rusya'dan doğalgaz sevkiyatının artırılmasına onay vermediği iddiasını yanıtlayan Peskov, "Bloomberg bir haber veriyor ancak ne kaynak belirtiyor ne de başka bir şey. Bu, düşük nitelikli bir yalan habere benziyor. Gerçeklik tamamen farklı. Sevkiyatı genişletme konuları istişare edildi" dedi.

Şi'nin ziyareti sırasında Gazprom'un Sibirya'nın Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden Çin'e gaz sevkiyatında rekor kırdığını belirten Peskov, Sibirya'nın Gücü-2 hattıyla ilgili de "yoğun bir istişare" yapıldığını ve tüm detaylar üzerinde mutabakata varıldığını anlattı.