Kremlin'de imzalanan anlaşmanın ardından İngiltere ve ABD'den ilk tepkiler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya katılımına ilişkin anlaşmaları imzalamasının ardından Batı'dan tepkiler gelmeye devam ediyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın ülkedeki büyükelçisini bakanlığa çağırdı, "Moskova'nın Ukrayna'nın yüzde 15'inden fazla toprağını ilhak etmesini" protesto etti.

ABD Başkanı Joe Biden'sa yaptığı açıklamasında Kiev'e askeri yardımı sürdüreceklerini belirtirken "Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri alma çalışmalarını destekleyeceklerini" ifade etti. Biden, "Rusya'nın egemen Ukrayna'nın topraklarını ilhak etmek üzere hilekâr girişimini kınadıklarını" söyledi.

Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar getireceklerini ilan eden Biden, ayrıca Kiev'e 1,1 milyar doları "ek güvenlik yardımı" olmak üzere 12 milyar dolarlık yeni silah yardımı paketini, ABD Kongresi'nden geçmesinin ardından imzalayacağını ilan etti.

ABD'den yeni yaptırımlar

ABD ayrıca Rusya'ya karşı yeni yaptırımların detaylarınıysa ABD Hazine Bakanlığı duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Rusya'da binden fazla kişi ve firmanın yaptırım kapsamına alındığı kaydedildi. Yeni yaptırım paketinin kapsamına alınanlar arasında Rusya Merkez Bankası Başkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinin aileleri de bulunuyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada "Putin'in hileli bir şekilde Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak etmeye kalkışmasına seyirci kalmayacağız. Hazine Bakanlığı ve ABD hükümeti, bugün Rusya'nın zaten bozulmuş askeri sanayi kompleksini daha da zayıflatmak ve yasadışı savaşını sürdürme kabiliyetini baltalamak için kapsamlı adımlar atıyor" ifadelerini kullandı.