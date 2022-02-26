Kremlin: Yaptırımları öngörmüştük, hazırlıklıydık

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya'nın Batı yaptırımlarını öngördüğünü ve hazırlıklarını daha önceden yaptıklarını açıkladı.

TASS haber ajansının haberine göre, Kremlin Sözcüsü, "Yaptırımlar ciddi, son birkaç gün içinde birkaç yaptırım dalgası geldi. Ancak yaptırımlar için önceden ciddi şekilde hazırlanmıştık, temelde tahmin edilebilirler zaten" dedi.

Peskov Rusya ekonomisini korumak için önlemler aldıklarını belirterek, "Tabii ki, ekonomimizdeki tüm sektörlerinin ve sistemlerinin sorunsuz çalışması için, yaptırımlardan kaynaklanan zararı en aza indirmek için derhal önlemler alınmaktadır" dedi. Peskov, Rusya'nın "yaptırımlardan ekonomiyi korumak için her türlü imkana ve potansiyele sahip olduğunu" söyledi.

Peskov, Rusya'nın çıkarlarına yönelik misillemeler hazırlamak için analizler yaptıklarını ifade etti.