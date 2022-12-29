Kremlin: Ukrayna barış planı Rusya'ya katılan bölgeleri de içermek zorunda

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin açıkladığı 10 maddelik barış planı reddettiklerini belirterek, Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirmek için "bugünün gerçeklerini hesaba katarak" Rusya'ya katılan Ukrayna'nın doğusundaki dört bölgesinin plana dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Peskov, "Rusya topraklarına ilişkin bugünün gerçeklerini dikkate almayan, dört bölgenin Rusya'ya girmesiyle Ukrayna için hiçbir barış planı olamaz. Bu gerçekleri dikkate almayan planlar barışçıl olamaz" yorumunda bulundu.

Rusya Eylül ayında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin "ülkeye katıldığını" açıklamıştı. Ancak Rusya mevcut koşullar altında, dört bölgenin sınırlarının tamamında tam kontrole sahip değil.

Diğer yandan, 2014 yılında Rusya'ya bağlanan Kırım'ın, Zelenskiy'nin açıkladığı barış planına dahil edilmesi hem Rusya hem de Batı tarafından olumsuz yönde karşılanmıştı.