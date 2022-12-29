Ukrayna'da alarmlar çalıyor: Rusya'nın 'büyük çaplı' füze saldırısı düzenlediği bildirildi

Ukrayna, Perşembe günü sabahına ülke genelinde hava saldırısı alarmlarıyla uyandı. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın yeni bir füze saldırısı başlattığını bildirdiler.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı Oleksiy Arestoviç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "birkaç dalga halinde yüzlerce füze saldırısının gerçekleştiğini ve ülke genelinde hava saldırısı alarmlarının duyulduğunu" duyurdu.

Kiev, Jıtomır ve Odessa'dan patlama sesleri geldiği bildirilirken; Odessa ve Dnipropetrovsk bölgelerinde enerji altyapısında meydana gelebilecek zararlar en aza indirilmesi amacıyla elektriklerin kesildiği aktarıldı.