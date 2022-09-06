Kremlin: Türkiye'ye Ukrayna argümanlarımızı sabırla iletmeyi sürdürüyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Rus İzvestiya gazetesine verdiği demecinde, “Türkiye ile Ukrayna konusunda bir dizi konuda görüş ayrılıklarımız bulunuyor, bu ayrılıklardan biri, en başta Ukrayna. Türkiye’nin Ukrayna konusundaki pozisyonuna katılmıyoruz, fakat Türk partnerlerimize argümanlarımızı, emin olduklarımızı ve kanaatimizi sabırla iletmeyi sürdürüyoruz” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye’nin Rusya’nın önemli bir partneri olduğunu ve iki ülkenin işbirliğinin büyük bir potansiyeli bulunduğunu da kaydeden Peskov, “Türkiye bizim için dost bir ülke, çok önemli bir partnerimiz, bu hem siyasi açıdan ve uluslararası politika açısından böyle hem de ticari-ekonomik işbirliği açısından böyle” ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna’daki tahıl ile Rusya’nın tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaştırılması için İstanbul’da yapılan anlaşmaya ilişkinse, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Türkiye’nin ve doğrudan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki arabuluculuk çabalarına çok değer verdiğini daha önce söylediğini hatırlattı.

Kremlin Sözcüsü, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in bir araya gelme ihtimaliyle ilgili soru üzerine de bu konuda ‘söyleyecek yeni bir şeyi olmadığını’ belirtti. Peskov şöyle devam etti:

“Sadece görüşmek için görüşmeye kimsenin gereksinimi yok. Böyle bir görüşmenin gerçekleşebilmesi için, böyle bir görüşmenin düşüncesinin gündeme alınması için yapılması gereken çalışmalar var, en üst düzeyde imzalanacak anlaşmanın temelini oluşturmaya ihtiyaç var, ki bu henüz söz konusu değil.”

'Putin vakti geldiğinde Donbass'a gidecek'

Peskov bir soru üzerine "Putin'in vakti geldiğinde Donbass'ı ziyaret edeceğini" de belirtti.

'Truss'ın ardından Londra'yla ilişkilerde iyileşme beklemiyoruz'

Peskov, İngiltere'de Liz Truss'ın başbakanlığa gelmesi sonrası Londra'yla ilişkilerde iyi yönde bir değişim beklentisi içinde olmadıklarını kaydetti.

Truss'ın geçmişteki Rusya açıklamalarının çok hasmane ve saldırgan olduğunu anımsatan Peskov, "Dürüst olmak gerekirse, Truss'ın dışişleri bakanlığı döneminde ve başbakanlığa adaylık sürecinde yaptığı açıklamalara bakarsak, herhangi bir değişiklik beklenmemesi gerektiğinden çok büyük oradan eminiz" dedi.

'Kuzey Akım'daki sorunlardan üzüntü duyuyoruz, sorumluluk Avrupa'nın'

Peskov, Rusya'nın Kuzey Akım doğalgaz boru hattında yaşanan sorunlardan üzüntü duyduğunu ancak tüm sorumluluğun Avrupa'ya ait olduğunu belirtti.

Peskov, "Onarım işlerinin nasıl yapılacağını söyleyemeyiz, zira yaptırımlar buna engel oluyor. Gazprom, Avrupa kıtasının ve hatta daha geniş bir bağlamda enerji güvenliğinin garantörü olarak güvenilir olduğunu birçok kez doğruladı. Ancak özellikle AB, İngiltere, ABD ve Kanada tarafından uygulanan yaptırımlar, gazın pompalanmasını sağlayan türbin aksamlarının teknik bakım sistemini çalışmaz hale getirdi" ifadelerini kullandı.

Yaptırımların yürürlüğüyle ilgili hukuki sorunlar bulunduğunu da kaydeden Peskov, ek garantilere ihtiyaç olduğunu ancak bunların sunulmadığını belirtti.

Kuzey Akım'daki mevcut durumun nasıl normale döneceği konusundaki teknolojik hususların Gazprom temsilcilerine sorulmasının daha iyi olacağını söyleyen Peskov, "Fakat bir kez daha altını çizmek isterim ki, bu duruma ilişkin sorumluluğun tümüyle ülkemize yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerine ve diğer ülkelere ait olduğunu üzülerek belirtiriz" diye ekledi.