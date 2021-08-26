Kremlin: Taliban’ı tanıyıp tanımama kararını vermeden önce izleyeceğiz

Rusya, Taliban’ı tanıyıp tanımama konusunda kararını henüz vermediklerini duyurdu.

Haber Merkezi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ı tanıyıp tanımama konusunda kararını vermediklerini belirtti. Kararlarını vermelerinde, Taliban yönetiminin Afganistan’da halka ve Rus diplomatlara nasıl davranacağının belirleyici olacağını söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti: “Bununla beraber Taliban’ın, düzeni sağlama ve en başta ülkenin tüm vatandaşlarının güvenliğini sağlama konularında sonraki adımlarının neler olacağını çok dikkatli bir biçimde izlememiz gerektiğine inanıyoruz.”

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