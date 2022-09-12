Kremlin: Şu anda Ukrayna ile herhangi bir müzakere umudu görünmüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna devlet başkanları arasındaki görüşmeleri düzenleme önerisine yönelik teklife ilişkin "şu anda bunun için herhangi bir koşul bulunmadığını" söyledi.

Pazartesi günkü bir brifingde gazetecilere verdiği demeçte, şu anda Ukrayna ile görüşme umudu olmadığını kaydeden Peskov, "Şu anda herhangi bir müzakere olasılığı görmüyoruz ve bu tür görüşmeler için herhangi bir koşulun bulunmadığını belirtmeye devam ediyoruz" dedi.