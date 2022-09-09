Reuters'a konuşan Türk yetkili: Erdoğan, Washington'a gidecek

Reuters ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın bu ayın sonunda bir araya gelebileceğini aktardı. Yetkiliye göre, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik 'tahrik' politikasını eleştiren Erdoğan'ın eylül ayında Washington'u ziyaret etmesi bekleniyor.

Yetkili, söz konusu toplantının gündeminde Türkiye-Rusya ilişkileri, ABD silahları, Ukrayna ve Suriye'deki çatışmaların olacağını söyledi. Ankara-Atina ilişkilerinin de gündeme geleceği kaydedildi.

'Önemli adımlar atılabilir'

Reuters'a konuşan yetkili, "Biden ile yapılan son görüşmede ABD yönetimi, F-16 gibi bazı önemli konularda önemli adımlar attı. [Bu görüşmede de] Benzer şeylerin olacağını düşünüyorum" dedi. Biden ve Erdoğan en son haziran ayında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde bir araya gelmişti. Zirvenin sonunda Biden, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını desteklediğini duyurmuştu.

'Suriye'de yeni bir sayfa açılabilir'

Öte yandan, Reuters'ın aktardığına göre yetkili, "Suriye'de artık yeni bir sayfa açılabilir ve ABD'nin bu bağlamda adım atması gerekiyor. Aynı şekilde YPG tehdidinin de iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bazı ABD'li yetkililer bunun farkında" ifadelerini kullandı.