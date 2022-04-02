Kremlin Sözcüsü Peskov, yasaklı sitelere girmek için VPN kullandığını açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, VPN (Sanal özel ağ, Virtual private network) servislerini kullandığını itiraf etti.

Rusya'da yasaklanan sitelere ve uygulamalara erişebilmek için VPN kullanan Kremlin Sözcüsü, bunun yasak olmadığını söyledi.

Belarus-24'le yaptığı söyleşide Peskov, Rusya'da ve tüm dünyada, anlık mesajlaşma programları için ana platform haline gelen sosyal ağların "bireysel şirketlerin mutlak bir tekeli" olduğuna dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı'nın sözcüsü Peskov, "Hepimiz kısmen hâlâ bu şirketlerin hizmetlerini bir dereceye kadar kullanıyoruz" dedi.

Peskov, ilgili soruya, "Evet, elbette. Peki neden olmasın? Yasak değil ki" şeklinde cevap verdi.

Geçtiğimiz ay Moskova'daki Tverskoy Mahkemesi, Meta şirketine ait Facebook ve Instagram'ı Rusya'da "aşırıcılık nedeniyle yasaklamaya" karar vermişti. Öte yandan bu haftanın başında Moskova'daki mahkeme, Rusların hesap sorma riski olmadan Facebook ve Instagram'ı kullanmaya devam edebileceklerini, bunun bir suç olmadığını belirtti.