Kremlin Sözcüsü Peskov: Bazı AB ülkeleri akıldan yoksun davranıyorlar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya-Ukrayna savaşını gerekçe göstererek Rus vatandaşlarına Schengen vizesi verilmesinin önüne geçmek için sundukları teklif hakkında açıklamada bulundu.

AB'nin böyle bir adım atması halinde Rusya devletinin değil Rus vatandaşlarının cezalandırılacağını söyleyen Peskov, "Her halükarda bu karara karşılık verilir ve bunu kendi çıkarlarımıza göre, Rus vatandaşlarının çıkarlarına göre yaparız" dedi.

'Bu kararlar, deliliğin son sınırı'

AB'nin, Rusya'ya karşı sayısız yaptırım kararı aldığını söyleyerek bu durumun "öfke patlaması" olduğunu söyleyen Peskov, "Ne yazık ki Brüksel ve bazı AB ülkeleri akıldan yoksun davranıyorlar. Ülkemize karşı bu yöndeki dürtüler enerji konusunda da geçerlidir. Bu gibi saçma kararlar, ABD şirketlerinin daha fazla para kazanması için alınıyor. Bu kararlar, deliliğin son sınırı" ifadelerini kullandı.