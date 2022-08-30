İran'ın Rusya'ya SİHA sattığı iddia edildi: Kremlin'den yalanlama

İran’ın Rusya’ya silahlı insansız hava araçları (SİHA) gönderdiği öne sürüldü. Rusya'nın ilk deneme testlerinde gönderilen SİHA'lardan memnun kalmadığı iddia edildi.

Washington Post'un haberine göre, Batılı istihbarat yetkilileri, 19 Ağustos'ta nakliye uçaklarının İran'dan Rusya'ya hareket ettiğini, uçaklarda İran üretimi SİHA'ların bulunduğunu söylediler. İran ve Rusya'nın insansız hava aracı sevkiyatı anlaşması yapmış olabileceği dile getirildi.

Ancak Rusya'ya gönderilen İran SİHA'larında incelemeler sonucunda teknik sıkıntılar bulunduğunu belirten Batılı istihbarat yetkilisi "Sistemde bir kaç hata vardı. Ruslar tatmin olmadı" yorumunu yaptı.

Haberde, İran’ın Rusya’ya “Muhacir-6” ve “Şahid” serisi SİHA’lar gönderdiği ve bunun Tahran tarafından Moskova’ya gönderilecek yüzlerce insansız hava araçlarını kapsayan ilk sevkiyat olduğunu düşündüğü aktarıldı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran’ın Ukrayna savaşına destek olmak amacıyla Moskova’ya yüzlerce İHA göndereceğini iddia etmişti.

Kremlin'den yalanlama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington Post gazetesinde yayımlanan Rusya'nın İran'dan Ukrayna'da kullanmak için İHA satın aldığına dair haberleri yalanladı.

Peskov, "Maalesef Washington Post, son derece çok sayıda yalan haber yayınlıyor. İran'la ilişkilerimize gelirsek, bunlar dinamik şekilde gelişiyor ve gelişmeye devam edecek" yorumunda bulundu.