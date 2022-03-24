Kremlin Sözcüsü: ABD, Rus diplomatları sınır dışı etmeyi bırakmalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD'li diplomatları sınır dışı etmeye son vermesi için öncelikle ABD'nin Rus diplomatlara yönelik bu tür eylemleri durdurması gerektiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre "Pentagon ile Rus ordusu arasındaki temaslar, özellikle böylesine sıcak bir dönemde önemli" diyen Peskov, Rsuya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Rusya Federasyonu Konseyi'nin daimi üyeleriyle bir toplantı yapacağını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü, "Rusya'nın Amerikalı diplomatları sınır dışı etmeyi bırakması için ABD, Rus diplomatları sınır dışı etme eylemlerini durdurmalı" dedi.