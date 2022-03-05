Kremlin: Rusya'ya petrol ambargosu küresel enerji piyasalarını vurur

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov bugün yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı olası petrol ithalatı yaptırımlarının enerji piyasalarını etkileyeceğini söyledi. Peskov, "Rusya petrolüne ambargo küresel enerji piyasalarını sert bir şekilde vurabilir" dedi.

'Rusya, Batı'nın enerji yaptırımlarını dikkatle izliyor'

Peskov, Rusya'nın Batı'nın enerji alanında yapmayı planladıkları yaptırımları dikkatle izlediklerini belirtti. Kremlin Sözcüsü konuyla ilgili, "Bu çok yakından izlediğimiz bir konu. Elbette bu durum uluslararası enerji piyasalarını önemli ölçüde değiştirebilir, bunun çok ciddi sonuçları olamaz" dedi.

Moodys'ten bu hafta içinde yapılan açıklamada, Rusya'nın yaptırımlara yanıt vereceği olası bir misilleme, özellikle Avrupa'da daha fazla enerji fiyat şoklarına neden olabilir denilmişti.

'Batı'nın eylemleri mülkiyetin kutsal hakkına tecavüz'

Peskov, bazı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları askıya alabileceğini belirterek, "Dünya, Avrupa ve ABD’nin herhangi bir ülkeyi, özellikle Rusya kadar büyük bir ülkeyi izole edemeyecek kadar büyük, bu nedenle bunu 'tecrit' olarak değerlendirmiyoruz ve 'tecrit' demememiz gerektiğine inanıyoruz" dedi. Peskov, Batı'nın eylemlerini mülkiyetin "kutsal hakkına" tecavüz olarak nitelendirdi. Dimitriy Peskov, Batı'da Rusya'ya yaptırım uygulayan şirketlerin alternatiflerinin olduğunu belirtti.

'Sahte haber yasası acil bir ihtiyaç'

Dimitri Peskov, Rusya'da dün itibariyle yürürlüğe giren Rusya ordusuyla ilgili "sahte" haberlere karşı ceza yasası hakkındaysa, "Rusya'ya karşı enformasyon savaşı ile ilgili olarak bu yasaya acil ihtiyaç duyuldu" dedi.