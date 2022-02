Kremlin: Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği iddiaları bir provokasyon

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’nın Ukrayna’yı ne zaman işgal edeceğine ilişkin tarihlere kulak asmadığını, bunların provokasyondan ibaret olup gerginliği tırmandırdığını söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rossiya-1 televizyonunda konuşan Peskov, “Rusya tarihi boyunca hiç kimseye saldırmamıştır" deyip onca savaşı yaşamış bir ülke olarak Rusya'nın 'savaş' kelimesini telaffuz etmeyi dahi istemediğini söyledi.

Herkesi "sağduyulu davranmaya davet ettiklerini" belirten Peskov, “Kendilerine şu soruyu sorsunlar: Rusya’nın birilerine saldırmasının anlamı ne? Tarihi hatırlamaları çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

'İddialar, provokatif nitelikli unsurlar...'

“Devlet Başkanı iddialara kulak asmıyor, ancak genel anlamda bu tür iddialar provokatif nitelikli unsurlar” diyen Peskov, böyle iddiaların gerginliği tırmandırdığını kaydetti.

Peskov, “Gerginlik had safhaya çıktığında, mesela şimdi Donbass’taki temas hattında olduğu gibi, her türlü kıvılcım, her türlü beklenmedik olay veya planlı küçük bir provokasyon geri dönülemez sonuçlara yol açabilir” dedi.

'Rusya savaş kelimesini kullanacak son ülkedir...'

