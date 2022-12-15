Kremlin: Rusya'nın 'terör sponsoru devlet' ilan edilmesi Rusya karşıtı histerinin devamı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'yı "terör sponsoru devlet" ilan eden Polonya Parlamentosu'nun alt kanadı Sejm’in “gerçekleri” görmediğini belirterek, “Rusya karşıtı histeri devam ediyor” dedi.

Peskov başkent Moskova’da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Sejm’in Rusya'yı "terör sponsoru devlet" ilan etmesine tepki gösteren Peskov, “Rusya karşıtı histeri devam ediyor. Bu konudaki hissiyatımız bu yönde” diye konuştu.

Rusya'nın Smolensk şehrinde 2010'da Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın düşmesinin trajik bir olay olduğunu dile getiren Peskov, “Polonyalı yetkililer gerçekle yüzleşmeyi ve bu trajik kazanın gerçekliğini kabul etmeyi reddediyor” dedi.

Polonya, dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski ile 96 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası konusunda Rusya’yı suçluyor.

Polonya Rusya'yı 'terör sponsoru devlet' ilan etti

Polonya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Sejm, Rusya'yı "terör sponsoru devlet" ilan eden bir kararı kabul etti.

Sejm tarafından dün akşam saatlerinde yayımlanan bildiride, Rusya'nın sistematik olarak insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiği öne sürüldü. "Rusya'nın soykırım suçu işlediği ve diğer ülkelerin topraklarına saldırdığı" ifade edilen bildiride, "Sejm, Rusya Federasyonu'nu terör araçlarını uygulayan ve terörü destekleyen bir devlet olarak tanımıştır" ifadesi kullanıldı.

Bildiride, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin "Ukrayna'nın egemenliğinin, siyasi bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün ihlalidir" ifadesine yer verildi.