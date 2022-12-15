Polonya'dan AB'ye çağrı: Rusya'ya karşı köşelere saklanmayın, daha cesur olun

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Brüksel'de düzenlenen AB-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Liderler Zirvesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Yapılan görüşmelerde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının kınandığını belirten Morawiecki, "Bu saldırganlığın gerçekte neyle ilgili olduğunu açıklamak, ittifaklar kurmanın önemli bir parçasıdır" ifadesini kullandı.

Morawiecki, doğal gaz ve enerji fiyatlarının mümkün olduğunca düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Bunca zamandır AB düzeyinde ortak bir zemin yoktu. Bu nedenle, AB ortaklarımızı daha cesur olmaya, köşelere saklanmak yerine AB'nin sahip olduğu ekonomik gücü basitçe kullanmaya çağırıyorum" değerlendirmesinde bulundu.