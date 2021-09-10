Kremlin: Rusya seçimlerine dış müdahaleye karşı koruma sistemimiz var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına açıklamasında, “Seçimlere müdahale etmeye çalışacaklarından şüphemiz yok. Tanrıya şükürler, bu riskleri engelleyen sistemimiz oldukça iyi ayarlanmış durumda” ifadesini kullandı.

Peskov, “Riskler gerçekten var, bunu net bir şekilde bilmek gerekiyor” diye ekledi.

Sputnik'in haberine göre Rusya’daki seçimlerde yabancı medyanın çalışmalarının kısıtlandığı yönündeki iddiaları değerlendiren Kremlin Sözcüsü, “Kimse onların çalışmalarını kısıtlamıyor. Bu çok önemli. Yabancı medya yerel medya ile aynı haklara sahip” diye kaydetti.