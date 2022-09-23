Kremlin: Referandum sonrası Donbass'a saldırı Rusya'ya saldırı sayılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donetsk ve Lugansk ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde düzenlenmekte olan referandumlara dair değerlendirmede bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, söz konusu bölgelerin Rusya'nın parçası haline gelmelerinin ardından Ukrayna hükümetinin buralara düzenleyeceği saldırıların Rusya'ya yönelik saldırılar olarak kabul edilip edilmeyeceği yönündeki soruya yanıt veren Peskov, "Tabii ki. Bu topraklarda anında Rusya Federasyonu anayasası geçerli olmaya başlayacak ve anayasamızda da bu konuda her şey açıkça belirtilmiş durumda" dedi.

Peskov, şöyle devam etti: "Elbette ki parlamentomuzun ve Devlet Başkanı’nın (Vladimir Putin) belirli karar alıp gereken belgeleri imzalamaları gerekecek. Söz konusu prosedür Rusya yasalarına göre şekillenecek."