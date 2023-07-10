Kremlin, Putin’in Wagner lideri Prijogin’le görüştüğünü doğruladı

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Wagner şirketinin başındaki Yevgeniy Prigojin ile görüşüp görüşmediğini doğrulaması istenince, “Devlet Başkanı’nın (Putin) böyle bir görüşme gerçekleştirdiği doğru” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Peskov, “Putin, görüşmeye 35 kişiyi davet etti: (Wagner’in) birlik komutanlarının tamamı ve Prigojin’in kendi de dahil olmak üzere özel askeri şirketin yönetimi toplantıda bulundu. Söz konusu görüşme 29 Haziran’da Kremlin’de gerçekleşti ve neredeyse üç saat sürdü. Görüşmenin ayrıntılarınıysa bilmiyoruz” diye ekledi.

Rusya Devlet Başkanı’nın, Wagner’cilerin 24 Haziran’daki ayaklanma girişiminin ardından Prigojin ile görüştüğünü Fransız Liberation gazetesi yazmıştı.