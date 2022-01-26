Kremlin: Putin'e yaptırım acı verici değil yıkıcı olur

Rusya, ABD’nin Devlet Başkanı Vladimir Putin’i hedef alan yaptırımlar uygulama tehdidine tepki gösterdi. Açıklamada böylesi bir adımın etkisiz ve "yıkıcı" olduğu belirtildi.ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef alan yaptırımlar uygulama tehdidine Moskova'dan tepki gecikmedi.

Kremlin'den yapılan açıklamada Rus lidere yönelik atılacak adımların etkisiz ve Ukrayna ile gerilimi yatıştırma çabalarına zarar verici olduğu belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov bu tehdidin değersiz olduğunu belirterek üst düzey Rus yetkililerin malvarlıklarını ülke dışına çıkarmasının zaten yasak olduğunu söyledi. Peskov ancak böylesi bir adım atılması halinde bunun Ukrayna ile olan ilişkilerin yumuşatılması için gösterilen diplomatik çabalara ciddi zarar vereceğini söyledi.

Peskov basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Siyasi olarak bu, acı verici değil, yıkıcı" diye konuştu. Kremlin daha önce yaptığı açıklamalarda ABD'nin kişisel olarak Putin'i hedef alan herhangi bir yaptırımının bir kırmızı çizginin aşılması anlamına geldiğini ve bunun ikili ilişkilerin kopmasıyla sonuçlanabileceğini ifade etmişti. Batı ülkeleri Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmemesi, aksi halde ağır yaptırımlara maruz kalacağı şeklinde uyarıyor.