Kremlin: Putin-Zelenskiy görüşmesi olanaksız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir araya gelme olasılığının olmadığını söyledi.

Peskov, "En üst düzeyde görüşme yapılabilmesi için bu görüşmenin hazırlığının iyice yapılması gerekiyor. Ukrayna tarafınınsa müzakere sürecinden çıktığını biliyoruz, bu nedenle böyle en üst düzeydeki bir görüşmenin hazırlıklarının yapılması olasılığı bulunmuyor" dedi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Rus tahılının uluslararası pazarlara tedariki konusunda görüşme yürütülmediğini söyleyen Peskov, engelin Rusya'ya yaptırımlar olduğunu ve bu konuda görüşmeler yapılmadığını belirtti.

Peskov, Türkiye ile Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılması konusunun görüşüldüğünü, geri kalan konular hakkındaysa tüccarların görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bugün Türkiye'yi ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü. Görüşmede Rusya ve Ukrayna'dan tahıl ihracatı da konuşulduğu belirtilmişti.