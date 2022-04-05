Kremlin: Putin-Zelenskiy görüşmesi mümkün

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in görüşme yapmasının imkân dahilinde olduğunu ifade etti.

Gazetecilere konuşan Peskov, "Bizim için değişen bir şey yok. Devlet Başkanımızın görüşme ihtimalini reddetmiyoruz. Ancak yeniden tekrar ediyoruz ki, bu görüşme ancak müzakere belgeleri üzerinde anlaşma sağlanması üzerine mümkün olur" dedi.

Peskov, ayrıca Rus tarafının Ukrayna'yla müzakere sürecine ilişkin bir bilgi paylaşmayı tercih etmediğini sözlerine ekledi.

Zelenskiy, daha önce yaptığı açıklamasında Putin'le toplantının gerçekleşmeyebileceğini söylemişti.