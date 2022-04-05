Güncelleniyor | Ukrayna'daki savaşın 41. günü

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat 41. gününde de devam ediyor.

Ukrayna birlikleri ve basının Buça'ya yerleşmesinden 4 gün sonra gelen görüntüler gündem olmuştu. Rusya tarafı suçlamaları reddetmişti. Beyaz Saray'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. ABD Ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, "Rus güçlerini soykırım yapmakla suçlamak için henüz yeterli kanıt olmadığını" söyledi.

Sullivan Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, “Şimdi kayıtsız kalma zamanı değil, Ukraynalılar vatanlarını cesurca savunurken ABD de onlara askeri, insani ve ekonomik açıdan destek olmaya devam edecek” dedi.

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Güncelleme: 11.00

Rusya’nın Paris Büyükelçisi, Fransa Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Zelenskiy: Buça'da 300 kişi öldürüldü

Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy de, Buça'daki katliam iddiası sonrası açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, "İşgalcilerin kurbanlarının sayısının Borodyanka ve diğer bazı kurtarılmış şehirlerde daha da yüksek olabileceğine dair bilgiler var. Kiev, Çernihiv ve Sumi bölgelerinin kurtarılmış ilçelerindeki birçok köyde işgalciler, 80 yıl önce Nazi işgali sırasında bile halkın görmedikleri şeyleri yaptılar. Bunun sorumluluğunu kesinlikle işgalciler üstlenecek" dedi.

Zelenskiy, Buça'da 300'den fazla kişinin öldüğünü, ancak tüm şehir kontrol edildiğinde toplam ölü sayısının muhtemelen artacağını öne sürdü.

ABD Rusya'ya yönelik yaptırımları artıracağını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Putin'in "savaş suçları" nedeniyle yargılanması çağrısında bulunarak, Buça kentindeki iddialar sonrası Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini bildirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan "Şimdi kayıtsız kalma zamanı değil, Ukraynalılar vatanlarını cesurca savunurken ABD de onlara askeri, insani ve ekonomik açıdan destek olmaya devam edecek” dedi. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Ukrayna’dan gelen güvenlik desteği taleplerini yerine getirmek için çalıştığını ifade eden Sullivan, önümüzdeki günlerde ABD ve müttefik ülkelerden Ukrayna’ya daha fazla askeri destek gönderilmesini beklediğini söyledi. Sullivan ayrıca, bu hafta Beyaz Saray’ın Rusya’ya yeni ekonomik yaptırımlar açıklayacağını bildirdi.