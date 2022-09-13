Kremlin: Putin ve Erdoğan, tahıl anlaşmasını ve ikili ekonomi konuları ele alacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant kentindeki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında gerçekleştireceği görüşme hakkında Kremlin'den açıklama geldi.

Sputnik'in haberine göre, Erdoğan ve Putin arasındaki diyaloğun telefonla da olmak üzere sürekli devam ettiğini belirten Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, "Şu anda müzakereler için birçok konu var, bunlardan biri Türkiye'nin tahıl anlaşmasının imzalanmasında oynadığı pozitif rol" dedi.

Uşakov, Putin ve Erdoğan'ın tahıl anlaşmasının yanı sıra 5 Temmuz'da Soçi'de varılan mutabakatların devamı olarak ikili ekonomi konularını istişare edeceğini kaydetti.

Ukrayna ve Donbass'taki durumun da gündemde olacağını söyleyen Uşakov, Suriye ve Kafkasya'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların masadaki bir diğer konu olacağını ekledi.