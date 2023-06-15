Kremlin: Putin, Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlıyor ancak zamanı belli değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’yi ziyaret etmeyi planladığı ancak söz konusu ziyaretin ne zaman gerçekleşeceğinin henüz kararlaştırılmadığı belirtildi.

Sputnik'in haberine göre; Kremlin tarafından Putin'in olası Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin’in Türkiye ziyareti planlayıp planlamadığının sorulması üstüne, “Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan), Devlet Başkanı Putin’e Türkiye’yi ziyaret etmesi için ilettiği daveti teyit etti. Böyle bir plan var, ancak kesin tarih henüz ele alınmadı” dedi.