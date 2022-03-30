Kremlin: Putin ile Scholz gaz alımlarında rubleye geçişi konuştu

Rusya'nın "dost olmayan ülkeler"e doğalgaz satışlarında ödemeleri Rusya'nın para birimi ruble üzerinden kabul edeceğini duyurmasının ardından başlayan tartışma sürüyor.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Şansölyesi Olaf Scholz bugün bir telefon görüşmesi yaparak konuyu ele aldı. Açıklamada Putin ile Scholz'un görüşmede "ruble ile gaz alımları için geçiş süreci hakkında her iki ülkeden uzmanların ek görüşmeler yapması konusunda mutabık kaldığı" belirtildi.

Putin'in Scholz'a ödeme prosedüründeki değişikliğin nedeninin Rusya Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin AB ülkeleri tarafından uluslararası hukuka aykırı bir biçimde dondurulması olduğunu söylediği ifade edildi.