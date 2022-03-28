Almanya: G7 ülkeleri Rusya'ya rubleyle ödemeyi reddediyor

Rusya petrol ve doğalgaz ihracatında ödemeleri ülkenin para birimi rubleyle kabul etme kararı almıştı.

Almanya Enerji Bakanı Robert Habeck G7 ülkelerinin Rusya'dan enerji ithalatında ödemeleri rubleyle yapmayı reddettiklerini açıkladı.

Habeck gazetecilere yaptığı açıklamada "Tüm G7 bakanları bunun tek taraflı ve mevcut sözleşmelerin açık ihlali olduğu konusunda tamamen mutabık" dedi.

Kremlin: Bedava doğalgaz vermeyeceğimiz açık

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada, Rusya'nın doğalgaz ihracatında ödemeleri ruble olarak kabul etmek için yöntemler üzerinde çalıştığı ve Avrupa ülkelerinin Rus para birimiyle ödeme yapmayı reddetmesi halinde zamanı gelince karar alacağı belirtilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Bedava doğalgaz tedarik etmeyeceğimiz açık. Bizim durumumuzda (Avrupalı müşterilere) hayır işine girmek pek mümkün ve uygun değil" demişti.