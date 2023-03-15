Kremlin: Putin ile Esad Suriye-Türkiye ilişkilerini bugün muhakkak ele alacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın bugün Kremlin’de gerçekleşecek görüşmelerinin, Esad ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir araya gelme olasılığı üstünde nasıl bir etkisi olacağı’ sorusu üstüne, “Suriye-Türkiye ilişkilerine, öyle ya da böyle, bugün muhakkak değinilecek” dedi.

Sputnik'in aktardığına göre, Peskov, Putin ve Esad’ın görüşmelerinin saatine ilişkinse, Rusya ve Suriye delegasyonları arasındaki görüşmenin 15.00 sonrası başlamasının planlandığını, bu görüşmenin ardındansa Putin ile Esad’ın bire bir görüşme gerçekleştireceklerini kaydetti.