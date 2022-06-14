Kremlin: Putin ile Erdoğan görüşmesi programımızda yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz'de açılması planlanan 'tahıl ihracatı koridoru' için Kiev'den olumlu bir sinyal almadıklarını dile getirdi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Ukrayna'dan tahıl ihracatının sağlanması konusunun ele alınacağı herhangi bir görüşmenin planlanmadığını belirtti. 

Kiev hükümetinden henüz "herhangi bir şeyi ihraç etme" konusunda olumlu bir sinyal almadıklarını söyleyen Peskov, küresel gıda pazarındaki sorunların Şubat 2020'de başladığını öne sürdü. 

Putin daha önce, Ukrayna ordusunun kontrolü altındaki limanların mayınlardan temizlenmesi durumunda Moskova'nın Ukrayna tahılını taşıyan gemilerin güvenli geçişini sağlayacağını açıklamış ve ek olarak Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Mariupol kentinden de söz konusu ihracatın sağlanabileceğini ifade etmişti.

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