Kremlin: Odessa saldırısı tahıl arzını engellemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Odessa Limanı'na yönelik saldırıların "gıda anlaşmasının" hükümlerinin uygulanmasında açısından sorun olmadığını, Ukrayna tahılının ihracatının etkilenmeyeceğini iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Odessa Limanı'na saldırı düzenlendiğini, bir savaş gemisi ve Ukrayna'ya gönderilen silahların bulunduğu bir deponun imha edildiğini açıklamıştı.

'Saldırılar askeri altyapıya yönelik'

Peskov saldırının tahıl arzı üzerindeki etkisi hakkında, "Bu operasyon, sadece askeri altyapıyla ilgili. Bunun, anlaşmaların uygulanması ve tahılın çıkarılması için kullanılacak altyapıyla hiçbir ilgisi yok. Bu nedenle, bu durum tahıl çıkarma sürecinin başlamasını hiçbir şekilde engelleyemez ve engellememeli" ifadelerini kullandı.

'BM, Rus tahılı kısıtlamalarını kaldırmalı'

Kremlin Sözcüsü Peskov, Birleşmiş Milletler'in İstanbul'da imzalanan gıda anlaşması kapsamında Rus tahılı ve gübresinin ithalatı önündeki dolaylı kısıtlamaları kaldırma taahhüdünü yerine getirmesi gerektiğini söyledi.