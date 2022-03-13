Kremlin: Müzakereler video bağlantısıyla yarın yapılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin 4. turunun yarın yapılacağını duyurdu.

RIA Novosti'nin haberine göre Peskov görüşmelerin halihazırda gerçekleşmekte olduğuna yönelik haberleri yalanladı.

Peskov müzakerelerin video bağlantısı üzerinden 14 Mart'ta devam edeceğini söyledi.

Heyetler arasındaki müzakerelerin 3. toplantısı 7 Mart'ta Belarus'ta yüz yüze olarak yapılmıştı.

Öte yandan bugün hem Ukrayna'dan hem de Rusya'dan müzakerelerde olumlu gelişmeler olduğuna ilişkin açıklamalar yapılmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rus basınına demecinde Moskova ve Kiev’in müzakerelerde uzlaşmaya yaklaştığını söylemişti. Benzer bir açıklamada bugün Rusya'dan yapılmıştı. Duma’nın Dışişleri Komitesi Başkanı ve müzakere delegasyonunun üyesi Leonid Slutskiy müzakerelerin başlangıcına göre Moskova ve Kiev’in sonuca odaklı önemli bir ilerleme kaydettiklerini söylemişti.