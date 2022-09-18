Kremlin: Kışkırtıcı eylemlerin kaynağı ABD'dir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin kışkırtıcı eylemlerin kaynağı olduğunu, Rusya ve Çin'in bu yöndeki değerlendirmelerinin örtüştüğünü söyledi.

Peskov, “Çin ile aramızda kaynağı ABD olan çeşitli kışkırtıcı eylemler, bu tür istikrarsızlaştırıcı davranışların kabul edilemezliği ile ilgili mutlak benzerlik söz konusu” diye konuştu.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Rusya ve Çin’in arasındaki ikili ilişkilere de değinen Peskov, “Rusya ve Çin, ikili ilişkilerini uygulamaya geçirirken hiçbir şekilde tüm dünyayı yönetme iddiasında değiller. Aslında diğer ülkelerin böyle bir eğilimde olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.