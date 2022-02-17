Kremlin: Kendi topraklarımızda birliklerimizin hareketiyle ilgili şikayetleri dikkate almayız

ABD ve NATO'nun Rusya'nın Ukrayna sınırından askerlerini çekmediği ve sınıra daha fazla asker gönderdiğine ilişkin iddialarına Kremlin'den sert yanıt geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rusya'nın kendi toprakları içindeki askerlerinin yer değiştirmelerine ilişkin şikayetleri dikkate almadıklarını söyledi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Peskov "Her şeyden önce biz silahlı kuvvetlerimizi ülkemizin toprakları üzerinde nasıl hareket ettirdiğimiz konusundaki şikayetlere hazır değiliz ve bunları dikkate almayacağız" dedi.

Peskov Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı açıklamayı hatırlattı. Kremlin Sözcüsü, Bakan Şoygu'nun "Ukrayna sınırına yakın bölgelerde ve Kırım'da tatbikatların belirli aşamalarının yakında tamamlanacağını" söylediğini dile getirdi. Tatbikat aşamalarının tamamlanmakta olduğunu, birliklerin kalıcı askeri üslerine dönmeye başladığını, sürecin halihazırda başlamış olduğunu ifade eden Peskov bunun uzun süren bir süreç olduğunu kaydetti. Tatbikatlara hazırlığın ve tatbikatın kendisinin haftalar sürdüğünü kaydeden Peskov "bir günde çekilmenin imkansız olduğu açık" dedi. Peskov birliklerin "havaya uçup bir anda ortadan kaybolamayacaklarını" söyledi.

Peskov ABD ve NATO'nun iddialarına ilişkin "Bu yüzden bunlar her zaman olduğu gibi tamamen dayanaksız suçlamalar" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan üslerine dönen askerlerle ilgili açıklama

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da bugün bir açıklama yaparak sahadaki eğitimleri tamamlanan birliklerin kalıcı üslerine dönmeye başladığını duyurdu.

Ağır zırhlı silahlı araçların demiryoluyla taşındığını bildiren Konaşenkov birliklerin askeri polis eşliğinde görev yerlerine dönmekte olduklarını, ilk birliklerin askeri garnizonlarına vardığını duyurdu.

Konaşenkov Belarus'ta devam eden ortak askeri tatbikata katılan birliklerin de tatbikatın sona ermesinin ardından kalıcı üslerine döneceğini açıkladı.