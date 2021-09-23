Kremlin: Covid-19 nedeniyle başka bir karantina gündemimizde değil

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov Perşembe günü basına verdiği demeçte, yetkililerin Covid-19 ile ilgili başka bir sokağa çıkma yasağı olasılığını tartışmadığını söyledi.

Peskov, ilgili bir soruya yanıt olarak, "Federal düzeyde, en azından Devlet Başkanlığı kadrosunda bu konuda herhangi bir tartışma yapılmamaktadır." dedi. Peskov, "Tabii ki hükümet görev gücü durumu yakından izliyor" diyen Sözcü, "Her şeyden önce bölge başkanları kapsamlı bir izleme yapıyor." dedi.

Peskov, "Sonuçta, özel epidemiyolojik güçleri hala etkili. Her bölge kendi durumunu daha iyi biliyor." derken "Ancak bildiğim kadarıyla, istatistikler [koronavirüse yakalananların sayısı] artıyor olsa da, hiçbir yerde [kilitlenme lehinde] herhangi bir karar alınmadı." ifadelerini kullandı.