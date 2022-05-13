Kremlin: Azovstal'daki askerler isterlerse buradan çıkabilirler

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Mariupol kentindeki Azovstal fabrikası tesislerinde sıkışmış Ukrayna güçlerinin akıbetine ilişkin yaptığı açıklamada “Bu konuda Devlet Başkanımızın (Vladimir Putin) dediklerini temel alıyoruz” dedi.

Peskov “Sivillerin fabrika topraklarından ayrılabileceklerini ve istedikleri yöne gidebileceklerini söylemişti ki, böyle de oldu. Askerlere gelince, onların da silah bırakmaları şartıyla fabrikadan ayrılabilecekleri söylenmişti" dedi.

Sputnik'in aktardığına göre Kremlin Sözcüsü, "teslim olan askerlere uygun biçimde davranılacağını ve yaralı olanlara tıbbi yardım sağlanacağını" kaydetti.

Daha önce Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Azovstal’daki güçlerin tahliyesi konusunda Rusya ile bir tür anlaşma imzalamak istediklerini söylemişti. Vereşuk, ilk başta ağır yaralı askerlerin tahliyesi için uğraşacaklarını, Türkiye’nin de bu konuda yapılacak görüşmelerde arabulucu olmayı kabul ettiğini de kaydemişti.