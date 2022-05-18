Kremlin: Azovstal'da saklanan Ukraynalılar teslim oluyor

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov bugün yaptığı açıklamada, kendisine sorulan Azovstal'daki Ukrayna güçlerinin ayrılmaya başlamasıyla ilgili soruya, "Bunun sadece bir tanımı olabilir: Azovstal topraklarında saklanan askerler silahlarını bırakıyorlar ve teslim oluyorlar" diyerek yanıt verdi.

Sputnik'in haberine göre Peskov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın 16 Mayıs'tan beri bine yakın Ukraynalı'nın Azovstal çelik fabrikasından ayrıldığını açıklamasının ardından, bu durumun teslim olmaktan başka bir şekilde ifade edilemeyeceğini söyledi.

Peskov, Ukrayna güçlerinin Azovstal'daki teslim oluşlarının Ukrayna ile barış görüşmeleriyle ilişkili bir süreç olmayacağını, Ukrayna'nın görüşmeler için isteksiz olduğunu söyledi.