Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Avrupa ordusu oluşturma fikrinin uygulanmasının kıtadaki güvenliği iyileştirmeyeceğini söyledi. Peskov bugün yaptığı açıklamada, Borrell'in anlaşmazlıkları çözmek için diplomasinin savunucusu olmadığını belirtti.

TASS'ın haberine göre, Kremlin Sözcüsü Peskov, Borrell'in bir Avrupa ordusu yaratma lehindeki açıklaması hakkında "Bu fikir AB'nin askerileştirilmesini ve Ukrayna'nın askeri potansiyelini güçlendirmeyi ima ediyor" dedi. Peskov sözlerine, "Bu tam olarak Avrupa kıtasında güvenlik ve istikrarı teşvik etmeyecektir" diye devam etti.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell dün yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin güvenliğini sağlamak için kendi ordusuna ihtiyacı olduğunu söylemişti. Borrell, Ukrayna'daki mevcut durumu, AB'nin güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğinin açık kanıtı olarak değerlendirdi.