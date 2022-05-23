Borrell: Ukrayna'ya yardımlar nedeniyle AB'nin askeri stokları tükendi

AB dış politika sorumlusu Josep Borrell dün yayınladığı yazısında bloğun Ukrayna'ya dönük askeri donanım desteği nedeniyle stoklarının tükendiğini söyledi.

Borrell, AB üye ülkelerini, savunma kapasitelerini güçlendirmeye çağırdı. Yayınladığı blog yazısında Borrell, "Ukrayna'ya sağladığımız askeri destekten kaynaklanan tükenen stoklar, eksikliklerimizin en bariz örneğidir. Ancak bu, geçmişteki bütçe kesintilerinden ve yetersiz yatırımlardan miras kalanların üzerine geldi." dedi.

Borrell, "Avrupa Savunma Ajansı'nın (EDA) raporları bu konuda zaten uyarıda bulunuyordu, ancak savaş başlamadan önce savunma harcamalarını artırmak için sağduyulu bir aciliyet duygusu yoktu. Şimdi mesele sadece daha fazla harcamak değil, birlikte harcamaktır – çünkü daha iyi harcamanın tek yolu bu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan AB üye devletlerinin toplam savunma harcamalarının 2008'de krizinin başlangıcından sonra azaldığını ve 2014'te en düşük seviyede seyrettiğinden yakınan Borrell, harcamaların ancak yakın zamanlarda kriz öncesi seviyelere nasıl ulaştığından şikâyet etti.

Borrell silahlanmadaki artışı yetersiz bularak, “Veriler, Avrupa ordularında sessiz bir yetersiz yatırım sürecini gösteriyor.” derken, "Bugünkü zorluk, harcamaları artırma sürecini daha iyi koordine etmek ve tekrarları ve boşlukları artırmaktan kaçınmaktır." mesajını verdi.