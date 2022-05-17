Borrell'den silahlanma açıklaması: 'Ukrayna'daki savaş tam anlamıyla bir uyanış oldu'

Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle savunma politikalarının ele alındığını belirterek, “Ukrayna'daki savaş tam anlamıyla bir uyanış oldu'' dedi.

Toplantıda Avrupa Güvenlik Ajansı’nın da ele alındığını ifade eden Borrell, “Bu savaş Avrupa Güvenlik Ajansı için daha fazla görünür olma fırsatı arz ediyor. AB üye ülkeleri olarak Stratejik Pusula kapsamında askeri olarak yenilikçi bir işbirliği yapmayı öngörüyoruz'' dedi.

AB'nin mevcut savunma kapasitesi ve gelecek süreçte yapılması gerekilen planların tespit edileceği bir analiz sürecinin başlatılmasına karar verildiğini açıklayan Borrell, AB'nin aynı zamanda uzun vadeli bir askeri modernizasyon sürecine gireceğini de bildirdi.

Avrupa'nın 2009 yılından bu yana silahlanmaya yeterince bütçe ayırmadığını söyleyen Borrell, "AB olarak savunma alanında 2009 yılından bu yana oluşan 160 milyar avroluk açığı kapatacağız. Bu atacağımız adımlarla 2008 seviyesini yakalamış olacağız'' ifadelerini kullandı.