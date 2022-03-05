Kremlin: Amaç Ukrayna'yı bölmek değil

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Sky News Arabia'ya verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunun amacının ülkeyi parçalara ayırmak değil, kendi ulusal güvenliğini garanti altına almak olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diplomatik yolu her zaman desteklediğini, Moskova'nın taraflar arası eşit haklara sahip olmak istediğini ve her iki tarafın endişelerinin dinlendiğini ve saygı duyulduğunu söyledi.

Peskov, NATO'nun genişlemesinin Rusya'yı tehdit altında hissettirdiğini ve aynı zamanda dengeleri alt üst ettiğini belirterek, NATO'nun Ukrayna'yı kendine dahil etmesinin "Rusya'nın kırmızı çizgilerini ihlal ettiğini" vurguladı.

Nükleer santral açıklaması

Peskov, Zaporijya nükleer reaktöründe yaşananların "Nazi aşırılık yanlılarının provokasyonundan" kaynaklandığını, reaktörün güvenli ve sağlam olduğunu, radyasyon seviyesininse normal olduğunu söyledi.

'Ukrayna'yı bölmek istemiyoruz'

Kremlin Sözcüsü, Sky News Arabia'ya ülkesinin Ukrayna'yı bölmek istemediğini ve nihayi durumun müzakerelere tabi olduğunu ifade etti. Peskov, "Birincisi askerden arındırılmış bir Ukrayna olan hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Ukrayna için tarafsız bir statüye ilişkin anayasal güvencelere sahip olmak istiyoruz" dedi.

Peskov, Moskova'nın ideal arzusunun Ukrayna'yı "Nazi ideolojisinden" arındırma olduğunu ve "Kiev'de çok sayıda silah ve milliyetçinin kontrol edilmesi gerektiğini" kaydetti.

'Üçüncü müzakereleri bekliyoruz'

Peskov, Moskova'nın Ukrayna tarafıyla üçüncü tur müzakereleri "dört gözle beklediğini" ve "askeri operasyon durdurulana kadar Ukrayna tarafının Rusya'nın endişelerini dinlemesini umduğunu" söyledi.